Хозяйку «пыточного» реабилитационного центра для детей в Дедовске разыскивает полиция

Владелицу скандального реабилитационного центра для подростков в Дедовске Анну Хоботову официально объявили в розыск. Бизнесменка скрылась после того, как в больницу привезли 16-летнего пациента в критическом состоянии — парень впал в кому после жестоких издевательств.​ Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Полиция разыскивает основательницу сети реабилитационных центров для подростков по уголовной статье, ее местонахождение сейчас устанавливают. О преступной деятельности центра в Дедовске стало известно 23 ноября, когда медики доставили в реанимацию 16-летнего Романа с множественными травмами. У подростка обнаружили синяки по всему телу, следы от связывания рук и ног, внутреннее кровотечение и ушиб головы. Врачи диагностировали отказ почек, сепсис и гипогликемическую кому.​

Медработники сообщили о подозрительных травмах в правоохранительные органы. Когда следователи приехали к зданию центра, администратор отказался их впускать. Силовикам пришлось взламывать двери — внутри трехэтажного дома с окнами, заклеенными черной изолентой, обнаружили более 20 подростков.​

Следствие установило, что с августа этого года в центре под видом борьбы с зависимостями детей систематически избивали, лишали еды и применяли психологическое насилие. Родители заключали договоры, по которым с подростками должны были заниматься психологи, однако вместо терапии детей ждали пытки и унижения. За такое «лечение» родственники платили до 150 тысяч рублей в месяц.​

Администратора Балабрикова и 18-летнюю постоялицу центра, участвовавшую в избиениях, арестовали. Им предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.​

