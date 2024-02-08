Хозяйства Подмосковья примут участие в Дне сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности

Завтра в рамках выставки-форума «Россия» пройдет День сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности, в ходе мероприятия министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев встретится с фермерами. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье будут представлять более 30 фермерских хозяйств, в ходе встречи планируют обсудить меры господдержки, проблемы отрасли и перспективы развития.

«Мы стараемся уделять должное внимание созданию и развитию малых сельхозтоваропроизводителей. Максимально оказывать содействие в решении вопросов, возникающих у них в период функционирования. Вместе с тем, безусловно, есть вопросы федерального значения, которые стоит обсудить в рамках дискуссии с министром сельского хозяйства Российской Федерации», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Все желающие также смогут посетить фермерскую ярмарку и дегустацию российских вин, которые пройдут в павильоне № 48. Помимо этого, в павильоне № 57 пройдет День сельскохозяйственных вузов, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.