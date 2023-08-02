Хозяйство из Подмосковья увеличит объемы выращивания овощей втрое благодаря выигранному гранту

«Хозяйство получило государственную поддержку в размере 4,5 миллиона рублей. На эти средства ферма планирует увеличить объемы производства картофеля в три раза — до 540 тонн в год, а также начать выращивать морковь, свеклу и чеснок», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.