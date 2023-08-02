Хозяйство из Подмосковья увеличит объемы выращивания овощей втрое благодаря выигранному гранту
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Фермерское хозяйство из городского округа Шаховская, которое специализируется на выращивании картофеля, выиграло в конкурсе грантов «Агростартап» и теперь сможет увеличить объемы производства. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Хозяйство получило государственную поддержку в размере 4,5 миллиона рублей. На эти средства ферма планирует увеличить объемы производства картофеля в три раза — до 540 тонн в год, а также начать выращивать морковь, свеклу и чеснок», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Ферма планирует купить земельные участки и сельскохозяйственную технику, которая нужна для выращивания овощных культур. Выращенные овощи будут продавать организациям, которые поставят их в розничные магазины и предприятия общественного питания.
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