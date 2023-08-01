Хозяйству из Подмосковья передали земельный участок для выращивания кормовой базы на льготных условиях
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Фермерское хозяйство «АВКМЮ-Надежда» получило земельный участок площадью 280 гектаров сроком на 5 лет в Раменском округе в аренду без проведения торгов, сообщили в областном Минсельхозпроде. На нем будут выращивать кормовую базу.
«С этого года механизм предоставления участков земли на льготных условиях в аренду без проведения торгов значительно упрощен — теперь хозяйству не требуется заключать соглашение о получении мер господдержки», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Добавим, что подать заявку для получения земельного участка можно на региональном портале госуслуг.
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