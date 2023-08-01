Хозяйству из Подмосковья передали земельный участок для выращивания кормовой базы на льготных условиях

Фермерское хозяйство «АВКМЮ-Надежда» получило земельный участок площадью 280 гектаров сроком на 5 лет в Раменском округе в аренду без проведения торгов, сообщили в областном Минсельхозпроде. На нем будут выращивать кормовую базу.