HR-эксперт Быханов назвал причины отказа в повышении по службе

Высокие профессиональные показатели далеко не всегда открывают путь к карьерному росту. По словам HR-эксперта Владислава Быханова, существуют определенные типы сотрудников, которым повышение зачастую не светит, даже несмотря на их квалификацию. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в первую группу риска попадают так называемые «молчаливые трудяги» — специалисты, добросовестно выполняющие большой объем работы, но не умеющие презентовать свои достижения руководству. Их вклад часто остается незамеченным просто потому, что они никому о нем не сообщают. Единственный выход для них — открыто заявить о своих амбициях и подкрепить их конкретными результатами. Также не менее уязвимы и те, кто регулярно нарушает рабочий распорядок и правила корпоративной этики. Постоянные опоздания, несоблюдение субординации и склонность к сплетням формируют крайне негативное впечатление, которое не исправляют даже выдающиеся профессиональные качества. Руководство редко доверяет ответственные посты тем, кто подрывает дисциплину в коллективе.

По мнению эксперта, отдельную категорию составляют эмоционально неустойчивые сотрудники, не готовые к стрессам и принятию решений. Их паника в критические моменты и неуверенность в себе становятся серьезным барьером для перехода на руководящую должность, даже если их компетенции формально соответствуют требованиям. Проблемы возникают и у излишне конфликтных специалистов, привыкших занимать позицию вечного оппонента. Постоянное противостояние с коллегами и руководством мешает их интеграции в команду, несмотря на потенциально высокий профессиональный уровень. Наконец, карьерный потолок настигает и безынициативных исполнителей, которые не демонстрируют лидерских качеств. Они могут идеально справляться с текущими задачами, но неспособны к стратегическому мышлению и самостоятельному принятию решений, необходимым для руководящей роли.

Он резюмировал, что такие сотрудники часто испытывают внутреннее разочарование, которое негативно сказывается на их мотивации и общей атмосфере в компании. Эксперты рекомендуют начинать с честного самоанализа, а затем — открытого диалога с руководством о возможных путях развития. Это позволяет либо скорректировать поведение, либо найти подходящую роль внутри компании, где их качества будут максимально полезны.

