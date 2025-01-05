HR-эксперт Мурадян назвал способы перейти в рабочий ритм после новогодних каникул

По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, вклиниться в рабочий ритм после новогодних каникул иногда бывает невыносимо трудно, тем не менее данное испытание можно преодолеть, если сделать этот переход плавным и постепенным. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что резкий переход от отдыха к интенсивной работе может привести к стрессу и выгоранию. Таким образом, стоит начать с легких задач, не требующих высокой концентрации. Помимо этого, есть смысл составить список дел на первую неделю после праздников, определить приоритетные задачи и сосредоточьтесь на их выполнении.

По мнению эксперта, нужно сфокусироваться на положительных моментах, ожидаемых в новом году. Новые проекты и возможности для развития могут стать отличной мотивацией для работы.

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