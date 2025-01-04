Психолог Самбурский назвал способы побороть апатию после Нового года

Новый год является ключевым праздником в России. Однако после его наступления многие ощущают пустоту, безразличие и уныние, однако это не приговор, а временное состояние, которое можно преодолеть. Клинический психолог Станислав Самбурский назвал способы прийти в себя. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, апатия в целом может быть симптомом различных психических или физических заболеваний, однако временами появляется у здоровых людей в итоге продолжительного стресса, переутомления, недовольства своей внешностью, достижениями или своей жизнью в целом. В новогодние каникулы она проявляется в силу разочарований, трудностей с адаптацией к повседневной жизни после возвращения в рабочий ритм.

Эксперт рекомендует в качестве борьбы с данным чувством не подавлять, а выражать чувства, подумать о том, что действительно важно и интересно, восстановить свой режим и образ жизни, найти положительные стороны в своей жизни, перестать изолировать себя.

Ранее клинический психолог Хрущева перечислила правила отдыха в новогодние каникулы.