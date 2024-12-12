HR-эксперт Мурадян перечислил тревожные звоночки при знакомстве с работодателем

По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, при поиске работы необходимо обратить внимание, нет ли у компании нереалистичных ожиданий к сотрудникам. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что высокие требования могут означать неготовность работодателя инвестировать в обучение и развитие сотрудников.

По мнению эксперта, не менее должна насторожить и непрозрачность информации. Если компания уклоняется от ответов на вопросы о зарплате, условиях труда или обязанностях, это может оказаться признаком скрытых проблем. Помимо этого, тревожными звоночками являются высокая текучесть кадров и негативные отзывы экс-сотрудников.

Ранее он заявил, что из-за сокращения рабочей недели женщинам станет сложнее трудоустроиться.