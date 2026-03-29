HR-эксперт рассказала, когда тесты на собеседовании становятся незаконными

Прохождение психологических тестов при приеме на работу само по себе не является нарушением, однако соискателям важно различать профессиональный отбор и попытки вторгнуться в личное пространство. Об этом « Газете.Ru » рассказала Олеся Бормотова, директор по персоналу мультисервисной компании Newstaff.

По словам эксперта, инструменты, позволяющие оценить рабочие качества кандидата — поведение в конфликтной или стрессовой ситуации, способность принимать решения в условиях давления, — являются легитимной и распространенной частью отбора. Однако ситуация меняется, когда под видом безобидной диагностики начинаются вопросы, не связанные напрямую с будущей работой.

Бормотова подчеркнула, что все, что касается личной жизни, планов, состояния здоровья, диагнозов, мировоззрения или иных частных обстоятельств, выходит за рамки корректного профессионального отбора. Граница здесь четкая: работодатель вправе оценивать деловые качества, но не имеет права использовать собеседование для получения доступа к информации о частной жизни кандидата.

Для HR-специалистов этот вопрос является принципиальным. Профессиональная оценка должна быть соразмерна должности, понятна соискателю и прозрачна по цели. Кандидат имеет право знать, зачем ему предлагают тест, кто будет видеть результаты и как эти данные повлияют на решение о найме.

Отказаться от прохождения теста соискатель может в любой момент. Однако, как отметила эксперт, последствия отказа зависят от обоснованности самой процедуры. Если компания использует релевантный инструмент оценки, связанный с требованиями должности, отказ может повлиять на дальнейшее рассмотрение кандидатуры. В случае же, когда тест затрагивает личную сферу и не имеет прямого отношения к работе, кандидат вправе не отвечать на вопросы и запросить альтернативный формат оценки — например, интервью по компетенциям, кейс или практическое задание.

