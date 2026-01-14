HR-эксперт заявил, что соискатели массово используют нейросети для прохождения тестов при приеме на работу

Гонка за трудоустройством обретает нового невидимого игрока. Все чаще соискатели, особенно в IT и digital-сфере, прибегают к помощи искусственного интеллекта для прохождения тестовых заданий от компаний. Как отмечает HR-эксперт Гарри Мурадян, эта практика становится массовой, создавая иллюзию компетентности там, где ее на самом деле нет. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, наибольшее число подобных случаев фиксируется среди разработчиков, тестировщиков и аналитиков. Кандидаты, не обладая порой даже базовыми навыками, используют нейросети для решения задач по кодингу или анализу. Аналогичная картина наблюдается в маркетинге и проектной работе. Результат впечатляет на бумаге — безупречные тесты, но за ними скрывается пустота. Опытные рекрутеры, однако, быстро распознают обман. Выдает таких соискателей неестественная, почти шаблонная точность ответов, лишенная живых формулировок и личного опыта. На очном собеседовании они не могут объяснить логику своих решений, теряются при углубленных вопросах. Некоторые HR-специалисты даже проводят своеобразную проверку, вводя те же задания в нейросеть и обнаруживая почти полное сходство с ответами кандидата.

Эксперт пояснил, что при этом для компаний это риск принять на ключевую роль человека, не способного самостоятельно решать рабочие задачи, что ведет к потерям времени и ресурсов. Для самого соискателя краткосрочная выгода оборачивается провалом на испытательном сроке, испорченной репутацией и глубоким разочарованием работодателей.

