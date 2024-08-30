HR-специалист Пак перечислила преимущества наличия у работника хобби

По словам HR-специалиста Ирины Пак, баланс между работой и личной жизнью, увлечениями, хобби является общей тенденцией на отечественном рынке труда. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она добавила, что такой баланс способствует сокращению стресса, предотвращению эмоционального выгорания, повышению вовлеченности в профессию. Кроме того, он увеличивает производительность труда, поскольку человек переключается с рабочих задач на отдых.

По мнению эксперта, тем, кто находится в поиске работы, имеет смысл указать в резюме свои увлечения и упомянуть о них на собеседовании, так как по хобби работодатель может судить о вашей предрасположенности, характерных особенностях и может предложить подходящий для вас функционал, а также это может служить показателем интереса или его отсутствия к работе.

Она подчеркнула, что важна правильная подача своего увлечения на собеседовании или в резюме.

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