HR-специалист Семенова назвала способы не разрушить карьеру в соцсетях

По словам карьерного консультанта Оксаны Семеновой, негативные либо оскорбительные посты в соцсетях могут разрушить карьеру, затруднить поиск работы или партнеров. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она подчеркнула, что сотрудник прежде всего не должен разглашать конфиденциальную информацию о компании и ее клиентах. Кроме того, не следует раскрывать тайную информацию о намечающихся сделках, поскольку конкуренты вашей компании могут следить за вами в соцсетях. Кроме того, важно быть осторожными при публикации фотографий или видеоматериалов, которые можно воспринять как неуместные или оскорбительные.

По мнению эксперта, также в соцсетях стоит избегать конфликтов и споров, поскольку это могут увидеть те люди, которым это видеть вообще не надо, а цифровой след стереть невозможно.

Ранее сообщалось, что 49% работающих россиян готовы сменить профессию.