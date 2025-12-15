«Храм искусств» осквернен: Цискаридзе предложил дать ведро со шваброй нарушителям театрального этикета

Народный артист России Николай Цискаридзе публично осудил поведение телеведущей Марии Григорьевой в Большом театре. Поводом для критики стали фотографии, на которых Григорьева изображена лежащей на бортике театральной ложи.

Цискаридзе в своем блоге назвал такое поведение непристойным и нарушающим театральный этикет. Он выразил возмущение, охарактеризовав поступок ведущей словами «стыд и срам».

Артист предложил в качестве назидательной меры обязать нарушительницу порядка в течение двух недель мыть полы в театре. По его мнению, это могло бы стать подходящим последствием за неуважительное отношение к «храму искусств».

Также Цискаридзе порекомендовал всем желающим посетить театр и ознакомиться с правилами поведения, подробно описанными в специальной литературе, например в книге о балете «Щелкунчик».

