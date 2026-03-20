Храм под открытым небом: в Костромской области спасают церковь, которой грозит разрушение

В селе Палкино Антроповского района Костромской области объявлен сбор средств на срочный ремонт кровли храма преподобного Серафима Саровского. Местные жители называют это настоящим испытанием: сумма, необходимая для работ, составляет 480 тысяч рублей, а самостоятельно собрать такие деньги в небольшом сельском приходе оказалось непросто.

Площадь крыши — 300 квадратных метров. Благодаря помощи неравнодушных людей и самих прихожан удалось накопить 200 тысяч рублей. Однако до завершения работ не хватает еще 280 тысяч.

Как рассказывают в церкви, для маленького села эта сумма критическая. В короткий срок своими силами собрать ее практически невозможно. При этом восстановление кровли — не вопрос комфорта, а вопрос сохранения самого здания. Если вовремя не провести ремонт, храм может прийти в необратимое состояние.

Священнослужители и прихожане надеются, что откликнутся неравнодушные жители Костромской области, которым небезразлична судьба сельских церквей. Даже небольшое пожертвование сейчас имеет огромное значение. Местные жители верят, что скоро наступит день, когда крыша перестанет протекать и храм вновь сможет жить полноценной жизнью.

