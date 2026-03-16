Воронежская епархия решила судиться с администрацией города за здание храма

Арбитражный суд Воронежской области приостановил производство по делу о признании права собственности на храм во имя Всех Святых, в земле Русской просиявших. Спорный объект расположен в непосредственной близости от нового стадиона «Факел» на улице Домостроителей, 28а.

Иск подал местный православный приход, входящий в структуру Воронежской епархии РПЦ (Московский патриархат). Ответчиком по делу выступает администрация Воронежа, третьим лицом привлечено управление Росреестра по области.

Предметом спора стало нежилое здание храма площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Приход просит признать за собой право собственности на объект и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав.

В ходе заседания представители истца ходатайствовали о проведении судебной строительно-технической экспертизы. Суд удовлетворил это ходатайство, поручив исследование специалистам Воронежского регионального центра судебной экспертизы Минюста.

Экспертам предстоит оценить, соответствует ли здание градостроительной документации, правилам землепользования и застройки, а также строительным, экологическим, санитарным и противопожарным нормам. Кроме того, специалисты должны установить, создает ли эксплуатация храма угрозу жизни и здоровью граждан или нарушает права других лиц.

Стоимость экспертизы составляет 464,6 тысячи рублей, срок выполнения — два месяца с момента получения определения суда. На время ее проведения производство по делу приостановлено.

