Хранила миллионы: судья Верховного суда озвучил сумму денег на счету у Долиной

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел жалобу по делу о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. В результате рассмотрения суд оставил в силе право собственности на спорное жилье за покупательницей Полиной Лурье, пишет РИА Новости.

Из материалов дела, зачитанных в судебном заседании, следует, что в результате сделки купли-продажи на банковский счет Ларисы Долиной поступило порядка 70 млн рублей. Судья отметил, что данные средства находились на счете в течение некоторого времени и певица совершала действия по их распоряжению.

Адвокат Долиной, представлявшая интересы певицы, заявила, что ее клиентка действовала под влиянием заблуждения. По словам защитницы, о сознательном распоряжении деньгами не может идти речи, так как волевой акт отсутствовал, что, по ее утверждению, подтверждается проведенными экспертизами.

Одновременно с этим Верховный суд принял решение отправить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции вопрос о выселении Ларисы Долиной и ее внучки из проданной квартиры.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, оспаривавшей сделку, и признал ее право собственности на квартиру. Это решение было поддержано апелляционной и кассационной инстанциями, после чего адвокат покупательницы обратилась в Верховный суд.

Ранее сообщалось, что Полина Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры.