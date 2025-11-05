Хранить спиртное в пластике оказалось опаснее, чем считалось раньше

Хранение алкоголя в пластиковой таре может быть опасно для здоровья. Об этом в разговоре с « Лентой.ру » предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, некоторые виды пластика содержат фталаты и другие соединения, которые способны переходить в жидкость при длительном контакте. Эти вещества связаны с нарушениями работы эндокринной системы и могут вызывать сбои в гормональном балансе.

Кроме того, примеси из упаковки способны ухудшать вкус и запах напитка, придавая ему посторонние ноты. Химик отметил, что пластиковые бутылки не обеспечивают полной защиты от кислорода, как это делает стекло. Из-за этого спиртное в такой таре подвергается окислению и теряет свои первоначальные свойства, приобретая запах уксуса или испорченного спирта.

Эксперт подчеркнул, что безопасным вариантом для хранения алкоголя остается только стекло. Этот материал химически инертен, не взаимодействует с этанолом и предотвращает проникновение воздуха, сохраняя вкус и качество продукта.

