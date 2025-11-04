Кашель дольше трех недель может быть сигналом рака

Кашель, сохраняющийся в течение трех недель, может быть признаком рака легких. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании, передает РИА Новости .

По данным источника, этот симптом может сигнализировать о заболевании, которое ежегодно уносит жизни более 33 тыс. жителей страны. При этом кашель в большинстве случаев остается безобидным и возникает при простуде, COVID-19 или аллергии.

Врачами подчеркивается необходимость обращения к специалистам при длительном кашле, особенно в ноябре — месяце осведомленности о раке легких. Наибольшим фактором риска остается курение, которое связано с 7 из 10 случаев заболевания.

Эксперты рекомендуют не игнорировать симптом, а своевременно проходить медицинское обследование для ранней диагностики и снижения рисков серьезного исхода.

