Кашель дольше трех недель может быть сигналом рака
Mirror: трехнедельный кашель сигнализирует о развитии онкологии
Фото: [Лор-врач принимает пациента в КДЦ «Ромашка» в селе Ромашково Одинцовского округа/Медиасток.рф]
Кашель, сохраняющийся в течение трех недель, может быть признаком рака легких. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании, передает РИА Новости.
По данным источника, этот симптом может сигнализировать о заболевании, которое ежегодно уносит жизни более 33 тыс. жителей страны. При этом кашель в большинстве случаев остается безобидным и возникает при простуде, COVID-19 или аллергии.
Врачами подчеркивается необходимость обращения к специалистам при длительном кашле, особенно в ноябре — месяце осведомленности о раке легких. Наибольшим фактором риска остается курение, которое связано с 7 из 10 случаев заболевания.
Эксперты рекомендуют не игнорировать симптом, а своевременно проходить медицинское обследование для ранней диагностики и снижения рисков серьезного исхода.
