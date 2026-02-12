Хранители нравственной памяти: зачем Беглов собрал глав конфессий в Смольном

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с главами религиозных конфессий города, сообщил портал 78.ru. Встреча состоялась 11 февраля в Смольном.

Глава города подчеркнул особую роль духовенства в сохранении нравственных ориентиров и исторической преемственности. По его словам, межконфессиональный диалог остается важнейшим инструментом укрепления сплоченности петербуржцев.

В центре обсуждения оказались не только вопросы веры, но и социальная политика. Беглов подробно остановился на реализации национального проекта «Семья».

По его словам, власти города уже внедрили ряд значимых мер поддержки. Среди них — единовременная выплата студенткам при наступлении беременности в размере 100 тыс. руб.

Для многодетных семей предусмотрена 50-процентная компенсация за обучение одного ребенка в высшем учебном заведении. Кроме того, при рождении третьего ребенка семья может получить до 1 млн руб. на погашение ипотечного кредита.

Губернатор напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Глава государства неоднократно подчеркивал, что уважение к национальным и духовным ценностям — фундамент, на котором держится страна.

