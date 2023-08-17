«Хроническая усталость и раздражительность»: как неправильный рабочий график разрушает нашу психику

Китайские ученые выяснили, что сменная работа может привести к депрессии и другим психологическим проблемам. Об этом сообщает американский медицинский журнал Jama Network.

Российский психолог Гуля Галеева согласна с выводами исследователей. По ее мнению, основная причина психологических проблем кроется в нарушении сна.

«Сменный график мешает полноценному отдыху. Особенно часто это происходит, когда человек чередует дневные и ночные смены: у него развивается хроническая усталость, раздражительность, а эмоциональная устойчивость снижается», — рассказала Галеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что посменная работа приводит к социальной изоляции. Человек проводит меньше времени с семьей и друзьями и отрывается от общественной жизни.

«Нашему мозгу комфортнее воспринимать постоянство и стабильность. На него плохо влияют частые перемены графика и образа жизни. Важно упорядочить свою работу, чередуя сложный труд с отдыхом. Мозг будет воспринимать происходящее как более предсказуемое», — пояснила собеседница издания.

Также Галеева дала несколько советов, которые помогут избежать депрессии при сменном графике.

«Правильно питайтесь, выполняйте легкие физические упражнения и следите за режимом сна, насколько это возможно. Свободное время проводите с близкими людьми, а работу максимально структурируйте. При сильном подавленном состоянии обращайтесь к психотерапевту», — подытожила специалист.

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