Хроническая усталость оказалась признаком опасных заболеваний
Врач Иванникова: усталость может указывать на диабет и проблемы с щитовидкой
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Хроническая усталость может указывать на проблемы со здоровьем и развитие опасных заболеваний. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.
Хроническую усталость можно распознать по здоровому режиму жизни. Если человек соблюдает баланс труда и отдыха, достаточно спит и полноценно питается, но чувствуют постоянную сонливость и слабость, то это может говорить о хроническом типе. Часто причина скрывается в психики и нервной системе, но бывает, что неприятное потерянное состояние провоцируют заболевания.
«Рекомендуется обратиться в штатном порядке к эндокринологу для исключения заболеваний щитовидной железы. <...> Есть ряд симптомов у так называемого гипотиреоза – снижения функции щитовидной железы, куда в том числе входят и состояние усталости, плаксивости, какого-то депрессивного настроя», – рассказал врач.
Также важно провериться на диабет, так как при скачках сахара в крови и давления также возникает постоянная усталость. Особенно это важно для людей с избыточной массой тела.
Что проблемы щитовидки, что диабет, могут развиваться без ярких клинических симптомов. По этой причине важно проходить больше плановых и дополнительных обследований.
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