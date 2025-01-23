Хроническая усталость оказалась признаком опасных заболеваний

Хроническая усталость может указывать на проблемы со здоровьем и развитие опасных заболеваний. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.

Хроническую усталость можно распознать по здоровому режиму жизни. Если человек соблюдает баланс труда и отдыха, достаточно спит и полноценно питается, но чувствуют постоянную сонливость и слабость, то это может говорить о хроническом типе. Часто причина скрывается в психики и нервной системе, но бывает, что неприятное потерянное состояние провоцируют заболевания.

«Рекомендуется обратиться в штатном порядке к эндокринологу для исключения заболеваний щитовидной железы. <...> Есть ряд симптомов у так называемого гипотиреоза – снижения функции щитовидной железы, куда в том числе входят и состояние усталости, плаксивости, какого-то депрессивного настроя», – рассказал врач.

Также важно провериться на диабет, так как при скачках сахара в крови и давления также возникает постоянная усталость. Особенно это важно для людей с избыточной массой тела.

Что проблемы щитовидки, что диабет, могут развиваться без ярких клинических симптомов. По этой причине важно проходить больше плановых и дополнительных обследований.

Ранее сообщалось, про болезни, при которых противопоказан мед.