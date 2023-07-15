Хронические заболевания и алкоголь: разбираемся, что приводит к замершей беременности и как справиться с ее последствиям

Драматическим событием в жизни женщины может стать замершая беременность. Чтобы не навредить здоровью, важно ее распознать и знать, как помочь себе после произошедшей трагедии.

Замершая беременность, когда эмбрион погибает в утробе, может случиться с любой женщиной. Существует несколько факторов, которые увеличивают риск развития такой беременности. Это могут быть хронические заболевания, инфекции, курение, употребление алкоголя и наркотиков, недостаток и избыток веса и многое другое. При этом беременность не может прерваться из-за стресса, депрессии, сильного испуга, поднятия тяжести, секса, физической активности.

«Догадаться о замершей беременности практически невозможно. Чаще всего женщины узнают об этом на плановом ультразвуковом исследовании. После подтверждения гибели эмбриона гинеколог предложит способ прерывания беременности в зависимости от сроков и состояния женщины», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня» акушер-гинеколог Дарья Сульдина.

Он может быть как хирургический, так и медикаментозный, также врач может принять решение подождать, когда умерший плод выйдет самостоятельно.

Эксперт отметила, что большинство женщин после замершей беременности рожают детей. Возможно, потребуется время, чтобы пережить боль потери, оплакать нерожденного ребенка и мечты, которые были с ним связаны.

«Об этом можно поговорить с партнером и близкими или обратиться к психологу», – акцентировала врач.

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