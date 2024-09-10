Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон

Модель телефона Mate XT будет стоить $2,8 тыс. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источники в иностранных СМИ.

Компания Huawei представила инновационный складной смартфон с трехсекционным дисплеем. Разработка смартфона заняла пять лет. Известно, что максимальный объем встроенной памяти телефона составляет 1 ТБ.

Mate XT будет работать на базе мобильной ОС HarmonyOS 4.2. Также он оснащен самой тонкой в мире батареей емкостью 5600 мАч. Компания получила уже более 4 млн предварительных заказов. Однако официальные продажи смартфона стартуют только 20 сентября 2024 года. Выбор оттенков корпуса для покупателей небольшой: телефон представлен только в черном и красном цветах.

Ранее сообщалось, что компания Apple убрала из комплекта новых AirPods 4 провод для зарядки.