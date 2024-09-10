Из комплекта новых AirPods 4 убрали провод для зарядки

Компания Apple предлагает пользователям заряжать устройство имеющимся проводом или докупить его за $20. Об этом сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».

Стало известно, что новые AirPods 4 будут продаваться на рынке без провода, адаптера питания и наклеек с яблоком. В комплекте только сами наушники, кейс для них и документация. На сайте Apple также сказано, что для зарядки подойдет любой совместимый кабель USB-C. Начальная стоимость базовой модели AirPods 4 — $129 (почти 12 тыс. руб.).

В новых устройствах компания отказалась от использования фирменного порта Lightning в связи с законом о переводе всей продающейся в Евросоюзе электроники на единый стандарт зарядных устройств USB Type-С. Он был принят в октябре 2022 года.

Ранее эксперт Муртазин заявил о том, что новый iPhone 16 не будет пользоваться популярностью в России. Одна из причин — высокая стоимость продукции компании.