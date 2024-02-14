Художник из РФ Молодкин запустил таймер с кислотой над мировыми шедеврами в защиту Ассанжа

Художник-концептуалист Андрей Молодкин, проживающий во Франции, пригрозил безвозвратно испортить шедевры известных художников, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж умрет в тюрьме. Об этом пишет и нтернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на зарубежный источник.

Художник, переехавший из Москвы в Париж, заявил, что собирается устроить громкую акцию в случае, если заключенный Ассанж скончается в стенах тюрьмы. Об этом Молодкин заявил журналистам Sky News.

Свою акцию творец назвал «Рубильник мертвеца». По словам Молодкина, он сложил известные шедевры в сейф с едким веществом, которое распылиться на картины при смерти Ассанжа. У художника в распоряжении творения Рембрандта ван Рейна, Сары Лукас, Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Янниса Кунеллиса и многих других. Общая стоимость картин — 45 млн долларов.

«Таймер обратного отсчета на 24 часа необходимо сбросить, прежде чем он достигнет нуля, чтобы предотвратить выброс коррозионного материала. Это будет делать кто-то из близких Ассанжа, каждый день подтверждая, что журналист все еще в тюрьме», — объяснил Молодкин.

Напомним, что активиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США заподозрили в публикации конфиденциальных документов. Позже последовали новые обвинения из Швеции, но касались они уже якобы совершенного изнасилования.

Ассанж на фоне преследования 7 лет укрывался от шведской полиции в эквадорском посольстве в Лондоне, пытаясь избежать задержания. В 2019-м Эквадор отказал беглецу в дипломатическом убежище. Тогда же журналиста задержали. Решение об экстрадиции в Америку будет принято, как полагают, на слушаниях 20–21 февраля текущего года. По итогу Ассанжа могут отправить за решетку на 175 лет.

Ранее сообщалось, что жена Ассанжа рассказала о его критическом состоянии здоровья.