Художник Сафронов похвастался, что питается одной гречкой, тратя миллионы на «благие дела»
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Знаменитый российский художник Никас Сафронов рассказал о своих финансовых трудностях. По его словам, ежемесячно он тратит более трех миллионов рублей. Однако не стоит завидовать его доходам, ведь эти деньги идут не на дорогие деликатесы и модные наряды, а на поддержку близких и добрые дела. Его слова приводит сайт Ura.ru.
Сафронов, которому 68 лет, сообщил, что он оказывает материальную помощь трём братьям и сестре. Также он выплачивает повышенные стипендии учащимся художественного училища в Ростове и студентам Ульяновского университета. При этом сам он, по его словам, ведет довольно скромный образ жизни, предпочитая питаться жареной картошкой, пельменями и гречкой на молоке.
«Жизнь сегодня дорогая, да и времена непростые. А для чего много копить? Нужно жить в моменте!» — философски замечает Сафронов.
Ранее сообщалось, что художник Никас Сафронов подарил Папе Римскому «космическую» картину.