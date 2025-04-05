Художник Сафронов похвастался, что питается одной гречкой, тратя миллионы на «благие дела»

Знаменитый российский художник Никас Сафронов рассказал о своих финансовых трудностях. По его словам, ежемесячно он тратит более трех миллионов рублей. Однако не стоит завидовать его доходам, ведь эти деньги идут не на дорогие деликатесы и модные наряды, а на поддержку близких и добрые дела. Его слова приводит сайт Ura.ru.