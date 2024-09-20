Художница из Петербурга ищет красноречивого подхалима за 300 тыс. рублей в месяц

Петербурженка Анна Ангелоградская опубликовала вакансию. Художница ищет настоящего льстеца и подхалима: человека, который будет делать до 100 комплиментов в день, создавать позитивную атмосферу, хвалить ее работы и многое другое. Однако как выяснили журналисты KP.RU (Санкт-Петербург), отбор на зарплату 300 тысяч рублей в месяц, будет жестким.

Художница бы хотела видеть рядом с собой психологически здорового подчиненного, со способностью очаровывать и уверенно говорить. Он должен говорить девушке комплименты о творчестве, вдохновлять, быть заряженным позитивом все 8 рабочих часов. Кто-то откликается, чтобы пошутить, кто-то на полном серьезе пробует заинтересовать будущую руководительницу. Журналисты убедились, что вакансия — далеко не фейк.

При этом Анна отметила, что человек должен быть готов к переезду в Сочи, ведь она живет именно там. Сама художница практикует «сакральную геометрию» и «нейроэстетику», а также заряжает картины на то, что просят заказчики. У девушки свое направление: словотворчество. При этом работы продаются за бешеные деньги.

«Частая история, когда у меня просят картины, заряженные на успех и развитие. Это как установка. Если ты каждый день видишь слово «Масштаб», то, конечно, твой бизнес будет расширяться. Так моя работа помогла знакомой открыть четыре психологических центра по всей стране. Правда, работает это не по щелчку, нужно подождать несколько месяцев, и результат будет», — отметила художница.

Сама Ангелоградская отметила, что пока не нашла своего подхалима. Все, кто писал и откликался на вакансию, не обладают достаточными качествами. Остается верить, что ее вдохновитель все-таки найдется.

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