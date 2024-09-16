Названы наиболее необычные вакансии в России

В нашей стране набирают популярность необычные вакансии — от наблюдателя за сыром до настройщика пианино. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Уточняется, что одна из компаний ищет аффинера сыра, то есть человека, который выдерживает сыр, доводит его до необходимой кондиции. Причем в данной ситуации рассматриваются кандидаты без опыта. Зарплата до 45 тыс. рублей с учетом вычета налога. Также имеется вакансия для сладкоежек — дегустатор тортов и пирожных с графиком 2/2 и зарплатой 70 тыс.

Отмечается, что в столице готовы пригласить на должность закальщика мороженого, который станет отвечать за заморозку и закаливание мороженого. Кроме того, для любителей прогулок имеется вакансия пешего исследователя, в рамках которой необходимо гулять по городу, фотографировать и при случае добавлять места на карту.

Добавляется, что среди необычных вакансий также предлагают воспитателя в детском саду для собак, оценщика видеороликов и прочего.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на гибридный график работы.