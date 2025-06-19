Худрук московского театра «подарила» аферистам 4,5 млн бюджетных рублей

Московский драматический театр «Вернадского, 13» оказался в критической ситуации после того, как его художественный руководитель Елена Громова стала жертвой изощренной мошеннической схемы. Об этом сообщает Lenta.ru, а также без подробностей подтверждает официальный сайт учреждения.

По данным канала, злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, убедили худрука перевести 4,5 миллиона рублей — весь бюджет учреждения — под предлогом помощи в оперативной разработке вымогателей.

Теперь коллектив вынужден срочно искать средства на аренду, коммунальные платежи и зарплаты актерам, запустив сбор добровольных пожертвований.

В попытке спасти положение театр также начал активную продажу билетов на будущие спектакли с существенным опережением графика. Уже сейчас зрители могут приобрести билеты на сентябрьские, октябрьские и даже декабрьские постановки.

Этот шаг должен помочь коллективу пережить финансовый кризис, вызванный преступными действиями аферистов.

Ранее сообщалось, что экс-начальник ГИБДД лишал жителей их машин в ходе хитрой аферы.