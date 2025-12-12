Хулиганские танцы с тележкой: подростки в Звенигороде устроили шоу с риском получить штраф и травму

Современные уличные тренды порой принимают неожиданные формы, и звенигородские подростки доказали это на практике. Как пишет REGIONS , группа молодых людей устроила импровизированное танцевальное шоу, используя в качестве главного реквизита продуктовую тележку из сетевого магазина.

Вальсируя на парковке, они привлекли внимание прохожих, а видео их «выступления» быстро разлетелось по местным пабликам. Автор съемки отмечает, что в его присутствии тележку не ломали и не воровали. Однако чуть ранее в том же районе была зафиксирована сломанная тележка, брошенная посреди улицы, причем часть ее оказалась на дереве. Прямой связи между этими событиями пока не установлено, но если вина танцоров будет доказана, последствия могут оказаться серьезными не только для них, но и для их родителей.

Юристы предупреждают: такие развлечения далеко не безобидны.

«Катание детей в продуктовых тележках без специального сиденья является нарушением правил магазина и может привести к предупреждению или штрафу для родителей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей) при создании небезопасной ситуации. Серьезные травмы или порча тележки влекут за собой возмещение ущерба», — рассказала REGIONS юрист Гульназ Измайлова.

Ключевой момент здесь — безопасность. Производители и магазины разрабатывают строгие правила эксплуатации инвентаря, и тележки не предназначены для катания или танцев. Их конструкция неустойчива, колеса могут застрять или отвалиться, что с высокой вероятностью приведет к падению и травмам. А это уже прямая ответственность взрослых, которые обязаны контролировать действия несовершеннолетних.

Если же в ходе таких «развлечений» имуществу магазина будет причинен ущерб — тележка сломана, погнута или украдена, — наступает материальная ответственность. Владелец торговой точки вправе потребовать полного возмещения стоимости испорченного инвентаря. Поскольку у подростков чаще всего нет самостоятельного дохода, финансовые претензии будут адресованы их родителям или законным представителям.

При этом, как отмечает эксперт, сам магазин в данной ситуации вряд ли понесет какую-либо ответственность, поскольку его сотрудники физически не могут круглосуточно контролировать каждый квадратный метр прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что в подмосковном магазине ребенка заставили купить шампанское.