«Задел — плати»: в черноголовском магазине ребенка заставили купить шампанское

В магазине подмосковной Черноголовки несовершеннолетнюю покупательницу заставили заплатить за бутылку шампанского, которую она случайно разбила. Юристы считают это требование незаконным. Об этом сообщает портал REGIONS.

Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов на Школьном бульваре. По словам родителя девочки, бутылки с шампанским стояли в узком проходе почти у касс. Подросток, проходя, задел одну из них рюкзаком. Администрация включила стоимость алкоголя в общий чек, и ребенку пришлось оплатить ущерб.

Юристы указывают, что такое требование не имеет законных оснований. Во-первых, ключевую роль играет возраст покупателя. Несовершеннолетние несут полную имущественную ответственность только при умышленной порче. В данном случае вины ребенка специалисты не видят — произошел бытовой несчастный случай.

Во-вторых, важны обстоятельства. По российским стандартам, расстояние между стеллажами в торговом зале должно составлять не менее 1,4 метра для обеспечения безопасности. Если товар выставлен в проходе, создавая помеху, а проходы при этом узкие, это нарушение правил торговли. Таким образом, магазин сам создал предпосылки для инцидента.

В администрации Черноголовки, комментируя ситуацию, пообещали провести беседу с руководством торговой точки насчет правильной расстановки товара. Специалисты советуют покупателям в подобных случаях не поддаваться давлению, фиксировать все детали происшествия в книге жалоб и требовать составления детального акта с указанием нарушений со стороны магазина.

