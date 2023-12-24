Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море

Два танкера, приспособленных для перевозки нефтепродуктов, шли под флагами Норвегии и Индии в южной части Красного моря. Как информирует в соцсети X центральное командование ВМС США, оба судна были атакованы йеменскими боевиками-хуситами при помощи беспилотных дронов.

Там отметили, что это уже 15-е нападение исламистов на коммерческие суда в Красном море с 17 октября нынешнего года.

«Судно BLAAMANEN, принадлежащее норвежскому флагу и эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось. Второе судно, SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, сообщило о столкновении с беспилотником, о пострадавших не сообщается», — цитирует американских военных РИА Новости.

О пострадавших в ходе атаки боевиков не сообщается.

Ранее стало известно, что у берегов Индии горит израильский нефтяной танкер, пораженный ударным беспилотником.