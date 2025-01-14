Хуснуллин: для защиты Крымского моста принимается комплекс мер по нейтрализации угроз

Для того, чтобы обеспечить защиту сооружения, в настоящее время принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, на котором обсуждались вопросы развития полуострова.

Он подчеркнул, что переход через Керченский пролив, несмотря на атаки украинских боевиков, функционирует.

Все угрозы нейтрализируются.

Ранее Хуснуллин рассказал о планах увеличить мощности Крыма по электричеству и газу.