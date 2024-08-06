В ЦБ опубликовали курсы иностранных валют на 7 августа 2024 года

Так, согласно опубликованным данным на сайте ЦБ, курс доллара США вырос на 22 копейки и теперь составляет 85,1646 рубля.

Одновременно с этим в Центральном Банке понизили курс европейской валюты на 1 копейку — до 93,0265 рубля. Курс китайского юаня также снизили — на 4 копейки (он составляет 11,789 рубля).

В июле Эльвира Набиуллина заявила о том, что в Центробанке намерены держать высокую ставку как можно дольше. Другими словами: ее снижение в текущем году не планируется. Депутат Госдумы, в свою очередь, отметил, что такое решение позволит рублю укрепить свои позиции на рынке.