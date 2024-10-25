Хуснуллин: монтаж пролетных строений путепровода на обходе Малых Вязем завершили в Подмосковье

В Подмосковье продолжается строительство обхода деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), рабочие уже завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения на путепроводе через Ямскую улицу. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«Проект по строительству обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД реализуется по поручению президента [России Владимира Путина]. Он позволит разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта и вывести поток транзитного транспорта за его пределы. Это в свою очередь поможет улучшить транспортное сообщение между подмосковными городами, повысить комфорт в поездках и сократить время в пути», — сказал Хуснуллин.

По его словам, здесь построят пять искусственных сооружений, включая путепровод через Ямскую улицу. Его готовность достигла 50%. На объекте также продолжается укладка асфальтобетона, завершаются работы по устройству электроснабжения и монтажу электроосвещения.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, в свою очередь, уточнил, что работы проходят и на других искусственных сооружениях. Запустить движение по новому участку ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.