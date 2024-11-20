Хуснуллин назвал срок достройки трассы М-12 до Екатеринбурга

На протяжении следующего года в РФ будет достроена до Екатеринбурга автомагистраль М-12 «Восток». Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин во время своего выступления на форуме «Транспорт России». Его слова привел ТАСС.

По его утверждению, российские власти не забывают про строительство трассы М-12. Уже в 2025 году она дойдет до Екатеринбурга.

«Появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут», — указал заместитель главы правительства.

После того, как трасса дойдет до Екатеринбурга, ее протянут и до Тюмени. На это уйдет еще порядка года. Хуснуллин отметил, что менее чем за год по М-12 на участке Москва-Казань было совершено 42 млн поездок.

Ранее сообщалось, что на трассе М-12 были введены в строй две новые автозаправки. Они появились на территории Московской области, в Павловском Посаде. Каждая из них рассчитана на одновременное обслуживание большого количества автомобилей.