На обезвреживание мин в приграничных районах Курской области может уйти больше двенадцати месяцев, сообщил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, в интервью РИА Новости.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, проблема заминированных территорий гораздо серьезнее, чем разрушения. Он отметил, что украинские военные, стремясь закрепиться, установили большое количество мин.

«Я, например, сравнивая с новыми территориями и зная, в каком состоянии там все населенные пункты, хочу сказать, что не такое сильное разрушение в Курской области», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что масштабы восстановительных работ не столь значительны, как может показаться на первый взгляд. К тому же, у России уже есть достаточный опыт в этой сфере.

«Мы за последние годы научились достаточно быстро с этими вопросами справляться. Поэтому, как только закончится разминирование, а оно точно будет больше года, оно поэтапное будет», — добавил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что остатки украинских подразделений вытеснили из Курской области за госграницу.