Хуснуллин обратился к Путину с предложением по Крыму и новым регионам РФ

На рабочем совещании по развитию Крыма и города Севастополя вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратился к российскому президенту с просьбой о создании единой железной дороги для полуострова, новых регионов и центральной части страны.

Хуснуллин выступил с инициативой о проработке проекта, в рамках которого улучшат железнодорожную инфраструктуру. В частности вице-премьер предлагает связать новые российские регионы с Крымом и центральной частью РФ, чтобы развить новые пути логистики, грузовые и пассажирские перевозки. С этой точки зрения он отметил, что нужно развивать и проекты по портовой инфраструктуре.

«Я прошу вашего поручения проработать возможность реализации такого проекта, чтобы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются», — отметил Марат Хуснуллин.

По мнению вице-премьера, маршрут будет пользоваться популярностью и сможет упростить грузоперевозки между разными регионами.

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