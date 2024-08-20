Волонтер, помогающий людям в Курской области, рассказал RT о своей работе, встрече с ВСУ и чудовищных поступках, на которые способен противник.

Волонтер Евгений помогает жителям Курской области, в частности, сел, эвакуироваться из опасных и потенциально опасных зон. По его словам, он встречался с украинскими бойцами и даже чудом убежал от американского танка: все это он пережил за короткий промежуток времени во время своей деятельности.

По словам Евгения, работы много. Только за сутки он и его коллеги вывозят до 30 человек. Постоянно требуется замена машин, гуманитарная помощь. Транспорт в большинстве случаев попадает под обстрел ВСУшников.

«Эти нелюди никого не щадят. Сколько карет скорой помощи обстрелянных стоит на дорогах, сколько людей мирных погибло от их рук! По домам обычных людей бомбят, сволочи! В машине одного из волонтеров снайпер застрелил женщину, которая должна была эвакуироваться», — заявил волонтер.

Сам молодой человек из Курской области. Он жил в селе Спальное, откуда оперативно перевез беременную жену и детей. Однако до этого им пришлось два дня оставаться в подвале. Выехать и спастись от угрозы помогали российские военные.

Ранее сообщалось, что семнадцать человек погибли в Курской области из-за атак ВСУ.