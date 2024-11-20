Хуснуллин: во взятых под контроль городах новых регионов создадут временные администрации

В новых российских регионах планируется создать временные администрации. В двух городах займутся восстановлением пострадавшей в ходе конфликта инфраструктуры. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В освобожденных населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях будут сформированы временные администрации.

Также появилась возможность для восстановления городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, пострадавших в конфликте. Известно, что линия боевого соприкосновения отодвинулась от этих населенных пунктов.

Кроме того, власти определили размер выплат для жителей всех освобожденных территорий. Об этом рассказал Хуснуллин журналистам по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

Ранее российская армия освободила Новоселидовку в Донбассе. Также в Министерстве обороны РФ опубликовали полную сводку о потерях противника и продвижении бойцов ВС РФ в ходе СВО.