Хуже COVID-19: как неизлечимо смертельный вирус Нипах может просочиться в Россию и вызвать пандемию

Российским эпидемиологам и властям стоит сфокусироваться на превентивных мерах против потенциального завоза редких, но крайне опасных патогенов. С таким заявлением выступил Александр Гинцбург, научный руководитель центра имени Гамалеи. Об этом он сообщил в разговоре со « Взглядом ».

Речь идет о вирусе Нипах, вспышка которого отмечена в Индии. Этот возбудитель, переносимый летучими мышами и способный передаваться между людьми, не имеет одобренной вакцины или специфической терапии.

Особую тревогу, по словам академика, вызывает высокая летальность инфекции, достигающая в некоторых вспышках 75%. Вирус поражает не только дыхательную систему, но и вызывает тяжелое поражение мозга — энцефалит, что часто приводит к необратимым неврологическим последствиям у выживших.

Ключевой риск для России Гинцбург видит в интенсивном транспортном сообщении с Индией, включающем как деловые, так и туристические потоки. Для предотвращения кризиса в случае проникновения вируса ученый предлагает опережающую стратегию. Он анонсировал, что в научном центре уже разработаны прототипы вакцинных препаратов против Нипаха и ряда других особо опасных инфекций.

Теперь, как подчеркивает эксперт, необходимо создать государственный резервный фонд таких «заготовок» — своеобразных «консервов». Это позволит в кратчайшие сроки развернуть полномасштабное производство вакцины в случае возникновения прямой угрозы, выиграв драгоценное время.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.