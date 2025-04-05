Хуже Мутко в 100 раз: в Сети высмеяли речь главы МИД Украины Сибиги на английском

В интернете активно обсуждают недавнее выступление главы украинского внешнеполитического ведомства Сибиги на английском языке в ходе интервью иностранным журналистам. Пользователи социальных сетей не смогли удержаться от иронии по поводу его речи.

Интернет-пользователи были шокированы тем, как высокопоставленный украинский дипломат с ужасным акцентом пытается говорить.

В ходе своего выступления на английском языке Сибига, как можно заметить на соответствующем видео, испытывал трудности с подбором слов и часто запинался. Некоторые зрители обратили внимание на то, что украинский министр иногда допускал ошибки в использовании падежей.

После недавних событий пользователи вспомнили знаменитую речь бывшего министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко, которую он произнёс на английском языке. Эта речь стала настоящим мемом и надолго запомнилась многим.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что Сибика говорил по-английски «в 100 раз» хуже, чем средний россиянин.

Некоторые с юмором отметили, что соперничать с Сибигой может только посол Украины в Великобритании Залужный, который не знает языка страны, в которой работает.

Ранее сообщалось, что Сибига перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.