«Соединенные Штаты и Америка»: Сибига перепутал Украину и США, говоря о редкоземах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перепутал Украину и США, говоря о сделке по полезным ископаемым. Фрагмент выступления главы ведомства опубликовало издание «Общественное. Новости».

Он отметил, что Киев активно стремится к заключению соглашения с США, касающегося разработки и использования полезных ископаемых на территории Украины, но допустил оговорку.

«Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки», — сказал Сибига.

По его словам, стороны уже провели первый раунд консультаций, в ходе которых украинская делегация выразила намерение доработать текст соглашения с тем, чтобы он максимально соответствовал национальным интересам обеих стран.

Представители Украины уверены, что успешное подписание соглашения станет значительным шагом вперед в укреплении двусторонних отношений.

В Киеве заявляют, что наличие крупных американских компаний в стране будет способствовать повышению уровня безопасности Украины.

Накануне США передали Украине новый проект соглашения по исследованиям в области полезных ископаемых. В рамках этой сделки Киев обязан будет компенсировать американскую помощь объемом свыше $120 млрд. В свою очередь, Соединенные Штаты получат контроль над инвестиционным фондом, предназначенным для восстановления пострадавшей инфраструктуры Украины.

28 марта в Киеве прошли продолжительные переговоры между украинскими и американскими представителями по новому проекту соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в том, что подписание соглашения может состояться уже на этой неделе.

В то же время, президент США Дональд Трамп предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о возможных последствиях, если он попытается «отойти от сделки».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал сроки завершения конфликта на Украине.