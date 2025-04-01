«Соединенные Штаты и Америка»: Сибига перепутал Украину и США, говоря о редкоземах
Сибига перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым
Фото: [flickr.com]
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перепутал Украину и США, говоря о сделке по полезным ископаемым. Фрагмент выступления главы ведомства опубликовало издание «Общественное. Новости».
Он отметил, что Киев активно стремится к заключению соглашения с США, касающегося разработки и использования полезных ископаемых на территории Украины, но допустил оговорку.
«Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки», — сказал Сибига.
По его словам, стороны уже провели первый раунд консультаций, в ходе которых украинская делегация выразила намерение доработать текст соглашения с тем, чтобы он максимально соответствовал национальным интересам обеих стран.
Представители Украины уверены, что успешное подписание соглашения станет значительным шагом вперед в укреплении двусторонних отношений.
В Киеве заявляют, что наличие крупных американских компаний в стране будет способствовать повышению уровня безопасности Украины.
Накануне США передали Украине новый проект соглашения по исследованиям в области полезных ископаемых. В рамках этой сделки Киев обязан будет компенсировать американскую помощь объемом свыше $120 млрд. В свою очередь, Соединенные Штаты получат контроль над инвестиционным фондом, предназначенным для восстановления пострадавшей инфраструктуры Украины.
28 марта в Киеве прошли продолжительные переговоры между украинскими и американскими представителями по новому проекту соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в том, что подписание соглашения может состояться уже на этой неделе.
В то же время, президент США Дональд Трамп предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о возможных последствиях, если он попытается «отойти от сделки».
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал сроки завершения конфликта на Украине.