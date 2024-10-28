«Хватали кота, документы и бежали, куда глаза глядят»: жильцы рассказали о пожаре в многоэтажке в Москве

Возгорание на кровле многоэтажного жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, которое ранее было потушено, началось со вспышек на крыше, рассказали в беседе с телеканалом РЕН очевидцы инцидента.

По словам жильцов, сначала почувствовали сильный запах гари. Потом пропал интернет. Через некоторое время подъехали спасатели и начали эвакуировать людей из горящего дома.

«Запах гари пошел, интернет вырубился. А потом звонок в дверь, полиция, эвакуируемся, выходим, срочно. Я первое, что хватать — кота, документы. Открываю окно, сосед мой и горит. У нас с ним балконы соприкасались», — рассказала девушка по имени Динара.

По ее словам, что недавно в доме сделали капитальный ремонт. Жильцы многоэтажки Николай и Ульяна рассказали, они сумели разглядеть, как на крыше начала гореть кровля.

«Крыша горела. Две свечи вспыхнуло. Дым спускался в дома, в окна. Горело, очень много дыма было. Очень много», — рассказали они.

Ранее мы писали, что на юго-западе Москвы на площади в 300 «квадратов» горит кровля девятиэтажного жилого дома.