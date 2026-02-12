«Хватит кормить гранит»: что на самом деле нужно делать верующим в родительскую субботу
Священник Степанов напомнил о важности посещения храма в родительскую субботу
Фото: [Празднование Введения во храм Богородицы/Медиасток.рф]
Календарь готовит сюрприз: Вселенская родительская мясопустная суббота в 2026 году выпадает на 14 февраля. Дата, прочно оккупированная маркетологами и продавцами открыток, на этот раз совпадает с днем, когда церковь молитвенно обнимает всех без исключения крещеных христиан, перешагнувших порог вечности. За сложным литургическим термином, поясняет священник из Подмосковья Матвей Степанов для REGIONS, скрывается механика помощи тем, кто уже не может помочь себе сам.
Мясопустной суббота называется не потому, что из рациона что-то исчезает, а из-за воскресенья, которое наступит следом. Это последний день, когда верующие, соблюдающие традицию, еще могут позволить себе мясное. С понедельника начинается Масленица — время без мяса, но с молочным и яйцами. А сама суббота стоит на этом рубеже как страж памяти. Именно в воскресенье на литургии прозвучит отрывок о Страшном Суде. Напоминание отрезвляющее: жизнь не бесконечна, но до оглашения приговора участь человека можно изменить молитвой. И не только свою.
Отец Матвей разбирает главное заблуждение прихожан. Большинство уверены: пришел утром, свечку поставил, записку подал, кутью на канун поставил — миссия выполнена. Священник называет это «подарком, который положили у двери и ушли, не постучав». Главное событие родительской субботы случается накануне вечером. В пятницу служится парастас — длинная заупокойная служба с 17-й кафизмой и каноном об усопших. Личное присутствие на ней, усталость в ногах и внимание к словам значат для ушедших неизмеримо больше, чем десяток записок, поданных второпях.
Есть действие, которое превращает рядовое поминовение в прорыв. Это Причастие. Логика железная: в Евхаристии человек соединяется со Христом. Когда Христос внутри, просить за другого можно не как проситель с улицы, а как близкий родственник. Отец Матвей не использует полутонов: причаститься в родительскую субботу — лучший подарок усопшим. Никакие поминальные обеды и гранитные памятники такой мощности не имеют.
Памятники, ограды, искусственные цветы, стопка у могилы — это все для живых. Способ пережить утрату, заглушить боль, обозначить статус. Душе, которая предстала перед Богом, не нужен мрамор. Ей нужна строчка «Упокой, Господи», прочитанная с любовью. Особенно если человек ушел не святым, а нераскаявшимся, обиженным, отчаявшимся, отлучившим себя от церкви. Для таких людей родительская суббота — не день траура, а шанс на отсрочку.
«Мы не знаем, в каком состоянии ушли наши близкие. Не все из них были святыми. Кто-то ушел непрощенным, кто-то — нераскаявшимся, кто-то — в ссоре с церковью или с собственной совестью. И для них этот день — не день скорби, а день надежды. Мы можем подарить им этот праздник. Подарить своей молитвой, своим присутствием на службе, своей любовью», — заключает священник.
Церковь не гарантирует стопроцентного результата. Но предлагает способ, проверенный полутора тысячелетиями. В пятницу 13 февраля — в храм на парастас. В субботу 14 февраля — на литургию, с записками и с верой. И главное — не ограничиваться свечным ящиком. Мост между временем и вечностью строит не ритуал, а любовь. Которая, вопреки расхожему мнению, смертью не заканчивается.
