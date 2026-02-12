«Хватит кормить гранит»: что на самом деле нужно делать верующим в родительскую субботу

Календарь готовит сюрприз: Вселенская родительская мясопустная суббота в 2026 году выпадает на 14 февраля. Дата, прочно оккупированная маркетологами и продавцами открыток, на этот раз совпадает с днем, когда церковь молитвенно обнимает всех без исключения крещеных христиан, перешагнувших порог вечности. За сложным литургическим термином, поясняет священник из Подмосковья Матвей Степанов для REGIONS , скрывается механика помощи тем, кто уже не может помочь себе сам.

Мясопустной суббота называется не потому, что из рациона что-то исчезает, а из-за воскресенья, которое наступит следом. Это последний день, когда верующие, соблюдающие традицию, еще могут позволить себе мясное. С понедельника начинается Масленица — время без мяса, но с молочным и яйцами. А сама суббота стоит на этом рубеже как страж памяти. Именно в воскресенье на литургии прозвучит отрывок о Страшном Суде. Напоминание отрезвляющее: жизнь не бесконечна, но до оглашения приговора участь человека можно изменить молитвой. И не только свою.

Отец Матвей разбирает главное заблуждение прихожан. Большинство уверены: пришел утром, свечку поставил, записку подал, кутью на канун поставил — миссия выполнена. Священник называет это «подарком, который положили у двери и ушли, не постучав». Главное событие родительской субботы случается накануне вечером. В пятницу служится парастас — длинная заупокойная служба с 17-й кафизмой и каноном об усопших. Личное присутствие на ней, усталость в ногах и внимание к словам значат для ушедших неизмеримо больше, чем десяток записок, поданных второпях.

Есть действие, которое превращает рядовое поминовение в прорыв. Это Причастие. Логика железная: в Евхаристии человек соединяется со Христом. Когда Христос внутри, просить за другого можно не как проситель с улицы, а как близкий родственник. Отец Матвей не использует полутонов: причаститься в родительскую субботу — лучший подарок усопшим. Никакие поминальные обеды и гранитные памятники такой мощности не имеют.

Памятники, ограды, искусственные цветы, стопка у могилы — это все для живых. Способ пережить утрату, заглушить боль, обозначить статус. Душе, которая предстала перед Богом, не нужен мрамор. Ей нужна строчка «Упокой, Господи», прочитанная с любовью. Особенно если человек ушел не святым, а нераскаявшимся, обиженным, отчаявшимся, отлучившим себя от церкви. Для таких людей родительская суббота — не день траура, а шанс на отсрочку.

«Мы не знаем, в каком состоянии ушли наши близкие. Не все из них были святыми. Кто-то ушел непрощенным, кто-то — нераскаявшимся, кто-то — в ссоре с церковью или с собственной совестью. И для них этот день — не день скорби, а день надежды. Мы можем подарить им этот праздник. Подарить своей молитвой, своим присутствием на службе, своей любовью», — заключает священник.

Церковь не гарантирует стопроцентного результата. Но предлагает способ, проверенный полутора тысячелетиями. В пятницу 13 февраля — в храм на парастас. В субботу 14 февраля — на литургию, с записками и с верой. И главное — не ограничиваться свечным ящиком. Мост между временем и вечностью строит не ритуал, а любовь. Которая, вопреки расхожему мнению, смертью не заканчивается.

Ранее сообщалось, что ярославская епархия разоблачила фейк о Фатиме и ее пророчестве.