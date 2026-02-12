«Священника нет, храм не работает»: Ярославская епархия разоблачила фейк о Фатиме

В Ярославской епархии заявили, что никогда не имели отношения к публикациям о так называемом четвертом пророчестве Фатимы. Поводом для разбирательств стало многократное цитирование некоего «священника Сергея Иванова», которого СМИ представляли как клирика храма Рождества Христова, пишет «Ъ-Ярославль» .

Как пояснил пресс-секретарь епархии Александр Сатомский, священнослужитель с таким именем в структурах Русской православной церкви на территории Ярославля не значится. Более того, действующего храма в честь Рождества Христова в городе не существует. Единственное культовое сооружение с данным посвящением уже много лет является объектом музейного фонда. Богослужебная жизнь там не ведется, штатного духовенства не предусмотрено.

Сатомский уточнил, что епархия обращалась в редакцию, которая первой запустила в оборот цитаты вымышленного настоятеля. В ответе было отказано, а материалы с участием «отца Сергия» продолжили распространяться сторонними ресурсами.

В музее-заповеднике, на территории которого расположен храм, подтвердили: здание имеет статус памятника архитектуры, используется как выставочное пространство. Священников там нет, равно как и доступа для совершения таинств.

В епархии призвали журналистов тщательнее проверять данные, особенно когда речь идет о темах, связанных с эзотерикой и оккультными интерпретациями церковных сюжетов. Фатимские откровения относятся к традиции Католической церкви, и их обсуждение православными клириками, тем более вымышленными, не имеет ни канонических, ни фактических оснований.

