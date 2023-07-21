«Хватит уже кустарной косметологии»: россияне возмутились, узнав о смерти девушки после попытки увеличить ягодицы

Девушка умерла в Махачкале после операции по увеличению ягодиц на дому, сообщила пресс-служба СК РФ по Республике Дагестан. Близкие погибшей надеются, что косметолога привлекут к ответственности.

По информации СМИ, пациентка — 22-летняя Мукминат Шабасова — погибла от последствий применения обезболивающего препарата до приезда скорой помощи. По словам друзей девушки, Ума — врач, которая проводила операцию, — совсем недавно получила сертификат о прохождении двухнедельных курсов косметологии, а до этого занималась только наращиванием ресниц и даже это делала плохо.

Неизвестно, что конкретно стало причиной смерти девушки, однако по информации журналистов за несколько дней до операции у нее была высокая температура. Возможно, лидокаин усугубил ее состояние.

Косметолог сейчас находится под подпиской о невыезде. Правоохранителям она рассказала, что, по собственным словам пациентки, у Мукминат не было аллергии на использованное обезболивающее.

Россияне в Сети были шокированы произошедшим. Кто-то иронизировал, кто-то сочувствовал девушке, другие возмущались самой операцией.

«Чем их традиционное увеличение ягодиц эклерами не устраивает? Но результат, конечно, не мгновенный. На самом деле, то ли еще будет»; «Сейчас все эти суперпрофессионалы со своими купленными корочками об образовании будут лечить нас»; «Откуда у косметолога препараты для анестезии? Хватит уже кустарной косметологии», — прокомментировали новость о трагедии возмущенные россияне.

Ранее сообщалось, что девушки изуродовали свои губы в домашних условиях с помощью маркетплейсов.