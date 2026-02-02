Хвостатый андеграунд: как кошачий общепит в Электрогорске довел соседей до белого каления

В Электрогорске обычная человеческая доброта обернулась общественным конфликтом. Регулярная подкормка бездомных кошек местными жительницами, которых в соцсетях прозвали «кошачьим патрулем», расколола общество на два лагеря. Одни видят в этом спасение живых существ, другие — нарушение санитарных норм и самоуправство. За юридическими разъяснениями, как совместить милосердие и порядок, REGIONS обратился к эксперту.

Дважды в день, независимо от погоды, несколько женщин с тяжелыми сумками обходят теплотрассы и подвалы, оставляя корм и сооружая утепленные убежища для животных. Для них это вопрос морали.

«Как можно спокойно спать в теплой квартире, зная, что за окном на ледяном ветру замерзает живое существо? <…> Федеральный закон запрещает жестокое обращение, а оставить кота без еды в -15 градусов — это и есть жестокость», — написала волонтер Лидия Трошкина.

Часть жителей их поддерживает, отмечая, что кошки помогают бороться с грызунами.

Однако у противников иная позиция, основанная на бытовом дискомфорте и праве на чистую среду. По словам одного из пользователь, сердобольность приводит к свалке под окнами, и он категорически против тухлой еды у дома.

«Остатки рыбы, пустые консервные банки, какие-то грязные тряпки и коробки, которые называют „домиками“. Летом это все начинает пахнуть, от этого „богатства“ в разные стороны разлетаются мухи. Почему мое право на чистый двор должно уступать желанию кого-то кормить кошек?» — написал житель одного из МКД Электрогорска.

Другие указывают на юридические аспекты: придомовая территория является общей собственностью, и установка любых строений требует согласования.

Юрист, полномочный представитель спецотдела Гульназ Измайлова, пояснила правовые тонкости ситуации. Она отметила, что прямого запрета на кормление животных в законе нет. Но есть нюанс.

«Ваше право кормить заканчивается там, где начинается право соседа на чистый двор. Если после кормления остаются горы мусора, гниющие остатки еды или пустые банки. Это считается нарушением санитарных норм, за это штраф: от 1 500 до 3 тысяч рублей», — отметила юрист.

Эксперт привела в пример судебную практику, где вышестоящий суд отменил запрет на подкормку, так как само по себе это действие не противозаконно.

С установкой стационарных объектов все строже, так как земля вокруг многоэтажек — общая собственность жильцов. Нельзя просто так поставить будку или кошачий домик: на это должно быть коллективное согласование. В случае систематического нарушения санитарных норм жители могут обращаться в полицию и Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что жители Одинцова в Московской области обустроили теплые убежища для бездомных кошек.