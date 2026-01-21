«Хвостатый» сотрудник появился в супермаркете Ступино на время январских морозов

В подмосковном Ступине в местном супермаркете появился необычный сотрудник, пишет REGIONS. На время сильных январских морозов в торговом зале устроился пушистый работник — бездомный кот.

Фотография животного, которое со стороны выглядит очень сосредоточенным и будто бы следит за процессом расчетов у кассового аппарата, быстро разошлась по местным сообществам в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают нового «специалиста».

В сети шутят, что кот решил сменить ответственную должность дворового охранника на более теплую и спокойную работу в помещении.

Многие предполагают, что главная причина его трудоустройства — желание переждать лютые холода в тепле и безопасности супермаркета. Некоторые жители в комментариях пишут, что, возможно, его примеру последуют и другие уличные коты города.

Пока что хвостатый работник не принят на официальную должность и не числится в штате. Он пользуется полной свободой передвижения: самостоятельно патрулирует территорию магазина и устраивается на отдых в самых неожиданных и, видимо, комфортных с его точки зрения местах торгового зала.

