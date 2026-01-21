Сверхспособности пушистых: что на самом деле видят кошки, когда смотрят в пустоту

Домашние кошки иногда демонстрируют поведение, при котором они пристально смотрят в пустой угол, на стену или в пространство. Специалисты по поведению животных объясняют это несколькими физиологическими причинами, пишет дзен-канал «Кот Геральт I Милый котовлог».

Основная версия связана с острым слухом кошек. Строение их ушных раковин позволяет улавливать звуковые колебания, которые не воспринимает человеческое ухо, например движение грызунов в перекрытиях или падение мелких предметов у соседей.

Вторая причина заключается в особенностях зрения. Кошки лучше видят в условиях низкой освещенности и способны различать быстрые движения. Они могут наблюдать за мельчайшими объектами, такими как частицы пыли или микроскопические насекомые, которые невидимы для людей.

У кошек старше 15 лет подобное поведение может быть связано с возрастными изменениями, включая ухудшение памяти и когнитивных функций. Ветеринары рекомендуют обращать внимание на частоту и контекст такого поведения. Если оно сопровождается потерей аппетита, вялостью или другими тревожными симптомами, необходима консультация специалиста для исключения неврологических нарушений и других заболеваний.

